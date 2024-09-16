Kamyonetin virajda takla attığı kaza kamerada; 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde, Bartın-Amasra kara yolunun Arıt Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bartın istikametine giden Aydın B. yönetimindeki 74 AAB 399 plakalı kamyonet, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kamyonet, refüje çarptıktan sonra takla atarak, elektrik direğine çarpıp devirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kamyonetten çıkartılan sürücü Aydın B., sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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