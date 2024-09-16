Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Kamyonetin virajda takla attığı kaza kamerada; 1 yaralı

        BARTIN'da, virajda takla atan kamyonetin sürücüsü Aydın B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:33 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonetin virajda takla attığı kaza kamerada; 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN'da, virajda takla atan kamyonetin sürücüsü Aydın B. (39) yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde, Bartın-Amasra kara yolunun Arıt Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bartın istikametine giden Aydın B. yönetimindeki 74 AAB 399 plakalı kamyonet, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kamyonet, refüje çarptıktan sonra takla atarak, elektrik direğine çarpıp devirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kamyonetten çıkartılan sürücü Aydın B., sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        FETÖ hükümlüsü eski hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı
        FETÖ hükümlüsü eski hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        İşte MOSSAD şüphelilerine istenen ceza!
        İşte MOSSAD şüphelilerine istenen ceza!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı

        Benzer Haberler

        Bartın'da eylülde, hafta sonu deniz keyfi
        Bartın'da eylülde, hafta sonu deniz keyfi
        Kayıp balıkçı, 36 saat sonra sağ bulundu
        Kayıp balıkçı, 36 saat sonra sağ bulundu
        Bartın'da 1 kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı
        Bartın'da 1 kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı
        Teknesi motor arızası yapan balıkçı kayboldu, arama çalışması başlatıldı
        Teknesi motor arızası yapan balıkçı kayboldu, arama çalışması başlatıldı
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'dan kısa kısa
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Amasra'ya 1031 yolcu getirdi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Amasra'ya 1031 yolcu getirdi