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        Tomruğun altında kalıp, öldü

        BARTIN'da, orman deposunda kullandığı kamyondan indirilen tomruğun altında kalan Ekrem Ulusoy (58), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:56 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:00
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        Tomruğun altında kalıp, öldü
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        BARTIN'da, orman deposunda kullandığı kamyondan indirilen tomruğun altında kalan Ekrem Ulusoy (58), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Kozcağız beldesindeki Bartın Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Akçamescit Orman Deposu’nda meydana geldi. Kullandığı kamyondaki tomruklar indirilirken çalışmalara yardım eden Ekrem Ulusoy’un üzerine tomruk düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ulusoy, tüm çabaya rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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