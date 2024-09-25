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        Küre Dağları Milli Parkı'ndaki ayıların davranışları fotokapanla tespit edildi

        BARTINile Kastamonu arasındaki Küre Dağları Milli Parkı'ndaki ayıların varlığı, kurulan 10 fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:15
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        Küre Dağları Milli Parkı'ndaki ayıların davranışları fotokapanla tespit edildi
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        BARTINile Kastamonu arasındaki Küre Dağları Milli Parkı'ndaki ayıların varlığı, kurulan 10 fotokapanla görüntülendi. 9 aylık süreçte, ayıların doğal yaşam davranışları kaydedildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü tarafından ayıların yaşam alanlarındaki davranışlarını araştırmak için Küre Dağları Milli Parkı'na, ocak ayında 10 fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar, 37 bin 753 hektar alanı kaplayan parkta belirlenen bölgelere kuruldu. Ayıların varlığı ve mevsimlere göre davranışlarını tespit etmek için yapılan çalışmada, 9 aylık süreçte ayıların davranışları görüntülendi. Görüntülerde, kış uykusundan uyanan ayıların doğada besin araması ve ağaçlar ile direklere yaslanarak kaşınmaları yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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