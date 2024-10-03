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        Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti

        BARTIN'da 2 gün önce etkili olan yağışın ardından nehrin taşıdığı çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:35 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:40
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        Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti
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        BARTIN'da 2 gün önce etkili olan yağışın ardından nehrin taşıdığı çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü bölgede suyun rengi kahverengiye döndü.

        Batı Karadeniz'de salı ve çarşamba günleri etkili olan yağmurda, Bartın’da metrekareye 131 kilogramın üzerinde yağış düştü. Ilgaz Dağları’ndan doğup, Bartın’ın dağlık alanlarından geçerek yaklaşık 15 kilometre kateden Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini değiştirdi. Liman bölgesinde denizin kıyı kesiminin çamurlu olduğu görüldü. Bölgede geniş bir alanın rengi, kahverengiye döndü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı. İnkumu’nda denizde oluşan çamur havadan dron ile görüntülendi.

        İNKUMU PLAJI TEMİZLENİYOR

        Bartın Irmağı’ndan gelen çöpler ve atıkların bulunduğu 3 kilometrelik İnkumu Plajı’nda Bartın Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İş makinası kumsalda bulanan çöpleri alarak, kamyona yükledi. Temizleme çalışmasının yarın da devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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