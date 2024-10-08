Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        BARTIN'ın Ulus ilçesinde evin duvarına çarpan otomobildeki Osman Özer (62) hayatını kaybetti, sürücü Cevat Özer (52) ile Erkan Topyanı yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:54 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN’ın Ulus ilçesinde evin duvarına çarpan otomobildeki Osman Özer (62) hayatını kaybetti, sürücü Cevat Özer (52) ile Erkan Topyanı yaralandı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Çubuklu köyünde meydana geldi. Cevat Özer’in (52) kontrolünü yitirdiği 74 DB 677 plakalı otomobil önce kanala düştü, bir evin duvarına çarptı. Kazada araçtaki Osman Özer hayatını kaybederken, sürücü Cevat Özer ve Erkan Topyanı hafif yaralandı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavileri için Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Osman Özer otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Berat Luş imzayı attı
        Berat Luş imzayı attı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!

        Benzer Haberler

        Motosikletin kamyonete çarptığı kaza kamerada; 2 çocuk yaralı
        Motosikletin kamyonete çarptığı kaza kamerada; 2 çocuk yaralı
        Karaya oturan restoran vapurun işletmecisine 250 bin TL ceza
        Karaya oturan restoran vapurun işletmecisine 250 bin TL ceza
        Amasra'da çapası hasar gören restoran vapur karaya oturdu; o anlar kamerada
        Amasra'da çapası hasar gören restoran vapur karaya oturdu; o anlar kamerada
        Fırtına ve kuvvetli yağış sonrası sıcaklığın arttığı Amasra'da ziyaretçi yo...
        Fırtına ve kuvvetli yağış sonrası sıcaklığın arttığı Amasra'da ziyaretçi yo...
        Bartın'a anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
        Bartın'a anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
        Bartın'da 3,5 milyon liralık dolandırıcılıkta 5 tutuklama
        Bartın'da 3,5 milyon liralık dolandırıcılıkta 5 tutuklama