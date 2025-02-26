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        Mavi bayraklı plaj beyaza büründü

        BARTIN'ın 3 kilometre uzunluğuyla tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu sahili, kar yağışının ardından 30 santim karla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:35
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        Mavi bayraklı plaj beyaza büründü
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        BARTIN'ın 3 kilometre uzunluğuyla tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu sahili, kar yağışının ardından 30 santim karla kaplandı. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği plajın karlı manzarası dronla görüntülendi.

        Kentte 3 gün etkili olan kar yağışının sona ermesiyle şehre 11 kilometre uzaklıktaki mavi bayraklı İnkumu plajı, beyaza büründü. 2021 yılında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından 3 farklı noktada mavi bayrak alan İnkumu plajı, yaz aylarında 200 binin üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. 3 gün süren kar yağışıyla kumsalda 30 santimlik kar örtüsü oluştu. 3 kilometrelik plajıyla dikkat çeken mavi bayraklı İnkumu'nda kar örtüsü hayran bıraktı. Plajdaki kar görüntüsü havadan dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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