Mavi bayraklı plaj beyaza büründü

Kentte 3 gün etkili olan kar yağışının sona ermesiyle şehre 11 kilometre uzaklıktaki mavi bayraklı İnkumu plajı, beyaza büründü. 2021 yılında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından 3 farklı noktada mavi bayrak alan İnkumu plajı, yaz aylarında 200 binin üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. 3 gün süren kar yağışıyla kumsalda 30 santimlik kar örtüsü oluştu. 3 kilometrelik plajıyla dikkat çeken mavi bayraklı İnkumu'nda kar örtüsü hayran bıraktı. Plajdaki kar görüntüsü havadan dronla görüntülendi.

BARTIN'ın 3 kilometre uzunluğuyla tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu sahili, kar yağışının ardından 30 santim karla kaplandı. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği plajın karlı manzarası dronla görüntülendi.

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