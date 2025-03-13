Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Beyin ölümü gerçekleşen aşçının organları umut oldu

        BARTIN'da beyin kanaması geçirip tedaviye alındığı hastanede 1 hafta sonra beyin ölümü gerçekleşen Cesur Öztekneci'nin (47) organları ve korneaları 5 kişiye umut oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyin ölümü gerçekleşen aşçının organları umut oldu
        ABONE OL

        BARTIN'da beyin kanaması geçirip tedaviye alındığı hastanede 1 hafta sonra beyin ölümü gerçekleşen Cesur Öztekneci'nin (47) organları ve korneaları 5 kişiye umut oldu. Öztekneci'nin oğlu Enes Öztekneci (24), "Beyin ölümü gerçekleşince babamız için yapabileceğimiz en güzel şeyin bir hayır ve başka insanlara umut olacağını düşündük. İnsanlar örnek alsın, babamın organları 5 kişide can bulacak" dedi.

        Kentte bir restoranda aşçı olarak çalışan Cesur Öztekneci, 1 hafta önce rahatsızlanıp Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşen Cesur Öztekneci'nin Çek Cumhuriyeti'nde okuyan tek çocuğu Enes Öztekneci, Bartın'a gelip babasının organlarının bağışlanmasına karar verdi. Dün gece yapılan operasyonla Cesur Öztekneci'nin kalp, kornea, 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Öztekneci'nin bağışlanan organları, Zonguldak Havalimanı'na gelen askeri uçakla Ankara, İstanbul ve Antalya illerindeki hastanelere gönderildi.

        Organ bağışı kararını alan Enes Öztekneci, "Babam 1 haftadır hastanede tedavi altındaydı. Beyin ölümü gerçekleşince babamız için yapabileceğimiz en güzel şeyin bir hayır olsun, bir dua olsun ve başka insanlara umut olsun diye düşündüm. Bunu insanlar örnek alsın, babamın organları 5 kişide can bulacak" diye konuştu.

        Cesur Öztekneci, bugün ikindi namazının ardından merkeze bağlı Aydınlar köyündeki aile kabristanında toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Eğlence merkezi değil, cephanelik!
        Eğlence merkezi değil, cephanelik!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        MACFit satılıyor
        MACFit satılıyor
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Konut satışları tam gaz
        Konut satışları tam gaz
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı

        Benzer Haberler

        Heyelanda mahalledeki yol çöktü
        Heyelanda mahalledeki yol çöktü
        Bartın'da tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı
        Bartın'da tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı
        Domuz tuzağına yakalanan porsuk kurtarıldı
        Domuz tuzağına yakalanan porsuk kurtarıldı
        Bartın'da çatı yangını
        Bartın'da çatı yangını
        Bartın'da 5 katlı binanın çatısı yandı
        Bartın'da 5 katlı binanın çatısı yandı
        Bartın Üniversitesi Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında yerini yü...
        Bartın Üniversitesi Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında yerini yü...