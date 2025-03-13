Beyin ölümü gerçekleşen aşçının organları umut oldu

BARTIN'da beyin kanaması geçirip tedaviye alındığı hastanede 1 hafta sonra beyin ölümü gerçekleşen Cesur Öztekneci'nin (47) organları ve korneaları 5 kişiye umut oldu. Öztekneci'nin oğlu Enes Öztekneci (24), "Beyin ölümü gerçekleşince babamız için yapabileceğimiz en güzel şeyin bir hayır ve başka insanlara umut olacağını düşündük. İnsanlar örnek alsın, babamın organları 5 kişide can bulacak" dedi.

Kentte bir restoranda aşçı olarak çalışan Cesur Öztekneci, 1 hafta önce rahatsızlanıp Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşen Cesur Öztekneci'nin Çek Cumhuriyeti'nde okuyan tek çocuğu Enes Öztekneci, Bartın'a gelip babasının organlarının bağışlanmasına karar verdi. Dün gece yapılan operasyonla Cesur Öztekneci'nin kalp, kornea, 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Öztekneci'nin bağışlanan organları, Zonguldak Havalimanı'na gelen askeri uçakla Ankara, İstanbul ve Antalya illerindeki hastanelere gönderildi.

Organ bağışı kararını alan Enes Öztekneci, "Babam 1 haftadır hastanede tedavi altındaydı. Beyin ölümü gerçekleşince babamız için yapabileceğimiz en güzel şeyin bir hayır olsun, bir dua olsun ve başka insanlara umut olsun diye düşündüm. Bunu insanlar örnek alsın, babamın organları 5 kişide can bulacak" diye konuştu.

Cesur Öztekneci, bugün ikindi namazının ardından merkeze bağlı Aydınlar köyündeki aile kabristanında toprağa verilecek.