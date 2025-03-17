BARTIN'ın Ulus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Kumluca Merkez Mahallesi Hüseyin Demir Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Bozkurt yönetimindeki 74 ABF 575 plakalı otomobile sola dönmek için manevra yaptığı sırada, arkasından gelen Ahmet Önder idaresindeki 74 ABP 774 plakalı motosiklet çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada motosiklet Ahmet Önder yaralandı. Önder, çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Önder’in, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.