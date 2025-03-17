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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        BARTIN'ın Ulus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:35
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        BARTIN'ın Ulus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Kumluca Merkez Mahallesi Hüseyin Demir Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Bozkurt yönetimindeki 74 ABF 575 plakalı otomobile sola dönmek için manevra yaptığı sırada, arkasından gelen Ahmet Önder idaresindeki 74 ABP 774 plakalı motosiklet çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada motosiklet Ahmet Önder yaralandı. Önder, çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Önder’in, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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