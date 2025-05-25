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        Bartın'da şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi

        BARTIN'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, İnkumu tatil beldesinde rüzgara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar panik yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 21:08 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:08
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        Bartın'da şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi
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        BARTIN'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, İnkumu tatil beldesinde rüzgara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar panik yaşadı.

        Kent merkezinde hızı saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Ağdacı İlkokulu ile Mugada Plajı’na giden yolda ağaçlar yola devrildi. Kırtepe Mahallesi’nde rüzgar nedeniyle sallanan ağaç yaprakları elektrik tellerine değerek, patlamalara neden oldu. Belediye ekipleri ve vatandaşlar yola yıkılan ağaçları motorlu testere ile keserek trafiğe açtı. Ulus ilçe merkezinde de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağacı devrildi.

        Öte yandan öğle saatlerinde hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı mavi bayraklı İnkumu tatil beldesine giden vatandaşlar, şiddetli rüzgar nedeniyle panik yaşadı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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