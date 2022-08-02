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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra Limanı ilk kruvaziyer gemisini ağırlamaya hazır

AA

Amasra Limanı ilk kruvaziyer gemisini ağırlamaya hazır

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın'ın tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mutfak kültürüyle de ünlü Amasra ilçesinde 78 milyon lira yatırımla yapımı tamamlanma aşamasına gelen yolcu limanı, ilk yolcu gemisini yarın ağırlayacak.

Koyları, tertemiz kumu, az dalgalı denizi ve tabiatla bütünleşen güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken ilçede, "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatında yüzde 90 tamamlanma aşamasına gelindi.

Teknik altyapının da tamamlanmasıyla ilk yolcu gemisini yarın ağırlayacak ilçenin Karadeniz Bölgesi'nde kruvaziyer turizminin önemli noktası haline gelmesi öngörülüyor.

Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelecek 350 yolcu ve 300 personel taşıyan "Astoria Grande" adlı kruvaziyer gemisinin ziyareti öncesinde limandaki hazırlıklar da tamamlandı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden, İstanbul ve Çanakkale'den sonra yola devam edecek olan Panama bandıralı gemideki 350 yolcu, ilçenin tarihi yapılarını, doğal güzelliklerini ve mutfak kültürünü yakından görme fırsatı bulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl kasım ayında imzaladığı kararnameyle uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı ilan edilen Amasra Yolcu Limanı'na İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya, Bulgaristan, Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Tuna Nehri yoluyla Avrupa ülkelerinden yatlarla da turistlerin gelmesi bekleniyor.

Bu şekilde ilk etapta 55 bin, ilerleyen yıllarda ise 200 bin turistin gelmesi hedeflenen ilçenin yıllık 600-700 bin olan ziyaretçi sayısının da 4-5 yıllık süreçte 1 milyona çıkması öngörülüyor.

- "Bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacak"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, güneş, kum ve deniz üçlüsüne kültürü de ekleyen Karadeniz'in önemli turistik alanları arasında yer alan Amasra'da turizm çeşitliliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İlçenin en önemli projelerinden birinin de yapımı tamamlanma aşamasına gelen yolcu iskelesi, küçük tekne ve yat limanı olduğunu aktaran Çakır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından altyapı çalışmaları süren limanda yolcu gemilerinin ağırlanabilmesi için üstyapı çalışmalarının da belediye tarafından tamamlandığını kaydetti.

Çakır, 240 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki yolcu iskelesine kamera sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, ofislerin yerleştirme işlemlerinin yapıldığını aktararak, "Aslında geçen yıl kruvaziyer gemilerini bekliyorduk ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle kapanan deniz hudut kapıları bu süreci de olumsuz etkiledi. Yine Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın hem güvenlik riskleri hem konuşulan mayınlar nedeniyle bir belirsizlik hakimdi. Bu süreçlerin ardından ilk yolcu gemimiz 3 Ağustos'ta ilçemizde olacak. Bin 200 kişi kapasiteli gemi 350 yolcu ve 300 mürettebatıyla gelecek. Gün boyu ilçemizde kalacak turistleri buradan Sinop'a uğurlayacağız." diye konuştu.

İlçeye eylül ve ekim aylarında 6 yolcu gemisinin daha geleceğini aktaran Çakır, "İlçemizin daha sonra Avrupa merkezli diğer kruvaziyer turlarının da uğrak noktası olmasını bekliyoruz. İlçemizin kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapacak olması bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır." dedi.

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