Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

AA

Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

BARTIN (AA) - Bartın'ın tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mutfak kültürüyle de ünlü Amasra ilçesinde 78 milyon lira yatırımla yapımı tamamlanma aşamasına gelen yolcu limanı, ilk yolcu gemisini ağırladı.

"Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatı, yüzde 90 tamamlanma aşamasına geldi.

Limana konuk olan ilk yolcu gemisi Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer oldu.

Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen "Astoria Grande"nin 350 yolcusu, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı gemideki yolcular, çıkış işlemlerinin ardından ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

300 personeli bulunan geminin akşam saatlerinde Sinop'a hareket edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BARÜ, “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022”de öğrencilerle buluşuyor
YEREL HABERLER BARÜ, “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022”de ...
BARÜ, zirve yolculuğunda yeni öğrencilerini bekliyor
YEREL HABERLER BARÜ, zirve yolculuğunda yeni öğrencilerini bekliyor
Amasra Limanı ilk kruvaziyer gemisini ağırlamaya hazır
YEREL HABERLER Amasra Limanı ilk kruvaziyer gemisini ağırlamaya ...
Bartın Valisi Arslan'dan OSB ve anaokulu ziyareti
YEREL HABERLER Bartın Valisi Arslan'dan OSB ve anaokulu ziyareti
Gökırmak’ta yüzlerce balık telef oldu
YEREL HABERLER Gökırmak’ta yüzlerce balık telef oldu
Bartın Irmağı'nda balık ölümlerine inceleme
YEREL HABERLER Bartın Irmağı'nda balık ölümlerine inceleme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.