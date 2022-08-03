Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN (AA) - Bartın'ın tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mutfak kültürüyle de ünlü Amasra ilçesinde 78 milyon lira yatırımla yapımı tamamlanma aşamasına gelen yolcu limanı, ilk yolcu gemisini ağırladı.

"Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatı, yüzde 90 tamamlanma aşamasına geldi.

Limana konuk olan ilk yolcu gemisi Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer oldu.

Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen "Astoria Grande"nin 350 yolcusu, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı gemideki yolcular, çıkış işlemlerinin ardından ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

300 personeli bulunan geminin akşam saatlerinde Sinop'a hareket edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.