BARÜ fuarda tanıtıldı

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BARTIN (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022"de yer alan Bartın Üniversitesinin (BARÜ) standı, farklı illerden aday öğrenciler ve aileleri tarafından ziyaret edildi.

YÖK tarafından üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022" etkinliği tamamlandı.

Yükseköğretim kurumlarını aynı dijital platform altında aday öğrencilerle buluşturan fuardaki yerini alan BARÜ, İletişim Koordinatörlüğü tarafından tanıtıldı. 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulunda yer alan programların eğitim süreci ve istihdam olanakları konularında bilgilendirmelerin yapıldığı fuarda öğrencilere ve velilerine bilgiler verildi.

Ön lisans ve lisans programları ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün de tanıtıldığı fuarda, Bartın'daki eğitim ortamı, güvenli şehir, konaklama, yurt dışı öğrenim ve staj imkanları, iş yeri eğitim modeli, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunulan fırsatlar aktarıldı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı"nda uluslararası öğrencilere tanıtılan üniversitelerin, "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı"nda ise 81 ilden ülkedeki öğrencilere anlatıldığını söyledi.

Uzun, "Üniversite tercih süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen sanal fuarlar yükseköğretim kurumlarımızın görünürlüğü için önemli bir fırsat oldu. Aday öğrencilerimiz hayallerinde geleceğe dair merak ettikleri soruları bu fuar aracılığıyla sordu ve alanında yetkin akademik insan kaynağımız tarafından bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.

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