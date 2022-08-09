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Bartın'da halk otobüsünün açılan bagaj kapağının çarptığı yaya yaralandı

AA

Bartın'da halk otobüsünün açılan bagaj kapağının çarptığı yaya yaralandı

BARTIN (AA) - Bartın'da halk otobüsünün açık olan bagaj kapağının çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kemerköprü Mahallesi'nde seyir halindeki halk otobüsünün bagaj kapağı açıldı.

Otobüs şoförünün durumu fark etmeyerek ilerlemeye devam ettiği sırada bagaj kapağı kaldırımda yürüyen H.A. isimli kadına çarptı.

Kadının yere düştüğünü görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan H.A, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.A'nın boyun bölgesinden yaralandığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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