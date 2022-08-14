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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bartın'da toplu açılış töreninde konuştu:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bartın'da toplu açılış töreninde konuştu:

BARTIN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kritik teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi, sanayimizin dijital dönüşümünün hızlandırılması ve yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi konularında tüm imkanlarımızı şu anda seferber etmiş durumdayız." dedi.

Bakan Varank, Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) destekleriyle hayata geçen 28 milyon liranın üzerinde değere sahip 12 projenin resmi açılışı için şehre geldiklerini belirtti.

SOGEP eliyle toplumun görece dezavantajlı kesimlerini sosyal ve ekonomik hayata dahil etmeyi kolaylaştıracak işler yaptıklarını aktaran Varank, program kapsamında bu yıl toplam bütçesi yaklaşık 18 milyon lira olan 7 projeyi Zonguldak, Karabük ve Bartın'da destekleme kararı aldıklarını kaydetti.

Varank, bu projelerle yeni istihdam imkanları oluşturacaklarını, laf değil icraat ürettiklerini vurgulayarak, bölgenin sanayisini, turizmini yapılan yatırımlarla hep beraber kalkındıracaklarını söyledi.

Son 20 yılda Bartın'a ulaştırma, tarım, şehircilik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere birçok alanda 10 milyar lirayı aşan yatırımların yapıldığını aktaran Varank, içeriden ve dışarıdan tüm engellemelere rağmen Türkiye'nin üretim, yatırım ve istihdam gündemini canlı tuttuklarını, tüm şehirleri potansiyellerini harekete geçirecek, kalkınmalarını hızlandıracak sayısız proje ve yatırımla buluşturduklarını kaydetti.

- "Sanayideki kayıtlı istihdam 5 milyona yaklaştı"

Varank, kentlerin, ülke ekonomisine katkısını maksimum seviyeye çıkarmayı ve böylece topyekun kalkınmış bir Türkiye oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bölgesel kalkınma politikalarının yanında ulusal seviyede sanayinin gelişmesi için de büyük çaba harcadık. Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi çerçevesinde ülkemizin her yönden dışa bağımlılığını azaltacak politikalar uyguluyoruz. Kritik teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi, sanayimizin dijital dönüşümünün hızlandırılması ve yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi konularında tüm imkanlarımızı şu anda seferber etmiş durumdayız. Hamdolsun tüm bu yoğun çalışmalarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. Bakınız, salgın şartlarına rağmen son açıklanan verilere göre, sanayideki kayıtlı istihdam 5 milyona yaklaştı."

Türkiye'de 2009 yılında sanayide kayıtlı çalışanların sayısının 2 milyon 890 bin olduğu bilgisini paylaşan Varank, "Bugün 5 milyon ve 2009'da bu ülkenin nüfusu kaçtı? 72 milyon, şimdi kaç? 85 milyon. Nüfusumuz yüzde 17 civarında artmış. Peki biz sanayideki istihdamı ne kadar artırmışız? Yüzde 75 artırmışız. İşte bu, yaptığımız işlerin nasıl meyve verdiğinin bir göstergesi. Emin olun, bu rakam tüm zamanların rekorudur. 12 aylık ihracata baktığımızda 250 milyar doları geçtiğimizi görüyoruz. Sanayi üretimimiz artmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, Türkiye'nin sanayi üretiminin artmaya devam ettiğini belirterek, "Haziran ayında geçen yıla kıyasla yüzde 8,5'lik önemli artış söz konusu. Teknoloji tabanlı girişimcilik alanında da dolu dizgin giden bir tabloyla karşı karşıyayız. 2022 yılının ilk 6 ayında ülkemizdeki girişimciler, 1,4 milyar dolarlık yeni yatırım çekmeyi başardı." dedi.

- "Büyüme trendi 2022'de de devam ediyor"

Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberine rağmen hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Varank, Kovid-19 salgın döneminde birçok ülke çok ciddi sorunlarla boğuşurken, Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, kaliteli ulaşım imkanları ve jeopolitik konumu sayesinde alternatif bir küresel üretim merkezi olma iddiasını ciddi şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

Geçen yıl kaydedilen yüzde 11'lik büyüme performansının bu iddianın en somut kanıtı olduğunu ifade eden Varank, bu performansla Türkiye'nin G-20 ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını, 2022'de de bu trendin devam ettiğini söyledi.

- "Daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa edeceğiz"

Varank, enflasyondaki sorunun çok büyük kısmının küresel piyasalardaki dalgalanmalardan meydana geldiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin petrol, doğal gaz ve petrokimyada dışa bağımlı ülke olduğunu, geçen sene petrol ve doğal gaz için ödenen 45 milyar dolarlık enerji faturasının bu yıl 100 milyar dolara çıktığını aktardı.

Enflasyonun büyük kısmının buradaki farklılıklardan geldiğinin altını çizen Bakan Varank, bu sıkıntıları en hafif şekilde atlatabilmek için vatandaşların imkanlarını artırma gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.

Varank, "Çok daha rahat ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Biz bunu zamanında başardık. Yüzde 180 enflasyonlardan bu ülkeyi tek haneli enflasyonlara getirdik mi, getirdik. Yine başaracağız. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, hep birlikte bu ülke için çalışmaya devam edelim. Biz yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırmaya odaklı politikalarımızla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

- "Çocuklarımızın geleceğini hiçbir ülkeye ipotek ettirmeyiz"

Türkiye'nin kendi doğal gazını Filyos Limanı'ndan karaya çıkaracağına işaret eden Varank, şöyle devam etti:

"Şimdi bize inanmayanlar, 'Orada gaz mı varmış?' diyenler, emin olun onlar da bu imkanlardan faydalanacaklar. Biz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için büyük mücadeleler verdik. Bugün Abdülhamid Han gemisini Akdeniz'den yola çıkarıyorsak ve bütün Batı'nın engellemelerine, itirazlarına rağmen Akdeniz'de sondaj araması yapıyorsak, bunun bedeli o kadar ucuz değil. Biz 21 yıldır bunun mücadelesini, tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. İşte o kararlılığımızı yapabildiğimiz için kendi gemimize Abdülhamid Han ismini koyup Akdeniz'de sondaj arama faaliyetlerine gönderebiliyoruz. Karadeniz'de yaptıklarımız getirisini getiriyor, emin olun müthiş projeden bahsediyoruz. Belki yarın öbür gün Akdeniz'de de bunu bulacak ve tüm dünyaya şunu ilan edeceğiz: Bizim nasıl 780 bin kilometrekarelik vatanımız varsa, Akdeniz'de de Mavi Vatan'ımız var. Torunlarımızın, çocuklarımızın geleceğini hiçbir ülkeye ipotek ettirmeyiz. Batı'ya ipotek ettirmeyiz, kendi hükümranlık alanımızda kendi çalışmalarımızı yaparız ve Mavi Vatan'da da çok güzel gelişmeleri başarmış oluruz."

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından BAKKA tarafından onaylanan 12 projenin açılışı ile SOGEP kapsamında destek almaya hak kazanan 7 projenin imza töreni yapıldı.

Törende, TEKNOFEST 2022 Robotaksi ve Efficiency Challenge yarışmasına katılan öğrenciler, araçlarında kullandıkları gömülü sistem elektronik kartını Bakan Varank'a takdim etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karabük Valisi Fuat Gürel, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve girişimciler de törende yer aldı.

Daha sonra Bartın Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İlave Alan Altyapısı ve Söylemez Kauçuk Temel Atma Töreni'ne iştirak eden Varank, beraberindeki heyetle Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi'nde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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