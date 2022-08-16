Ulus Kaymakamı Kılıç, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN (AA) - Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, gazi ve şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Kılıç, gazetecilere, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşları sık sık ziyaret ederek ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde tespit ettiklerini söyledi.

Vatandaşların yaşamlarını kaliteli sürdürmeleri için projeler ürettiklerini kaydeden Kılıç, "Bu ziyaretlerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızla devletimiz arasında güçlü bağ oluşturuyor ve devletimizin şefkat elini uzatıyoruz. Hepsine ayrı ayrı hassasiyet gösteriyor ve memnuniyetleri için özen gösteriyoruz. Devletimizin kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu söylüyoruz." dedi.

Kılıç'a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Uğur Ünal da eşlik etti.

​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.