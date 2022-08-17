Bartın'da KOBİ enerji verimliliği değerlendirme toplantısı yapıldı

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BARTIN (AA) - Bartın Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentte faaliyet gösteren KOBİ'lerin enerji ihtiyaçlarının çözümü, KOSGEB ve kalkınma ajansları tarafından sunulan destekler konusunda çalışma toplantısı yapıldı.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, toplantıda yaptığı konuşmada, enerji verimliliğine önem verdiklerini belirtti.

Firmaların ve KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının ilgili kurumlarca tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi gerektiğine işaret eden Balık, "Firmalarımızın ve KOBİ'lerimizin kapasiteleri geliştirilmeli ve öncelikli ihtiyaçları karşılanmalıdır." ifadesini kullandı.

KOSGEB tarafından sunulan enerji verimliliği destekleri, işletmelere yönelik hızlı destek programları, girişimcilere yönelik teşvikler ile bu teşvik ve desteklerden faydalanabilecek sektörler hakkında bilgilerin verildiği toplantıda, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının 2023 yılı çalışma programları da değerlendirildi.

Toplantıya, KOSGEB Bartın Müdürü Gökhan Akdağoğlu, Bartın OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, BAKKA Bartın Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik ile diğer ilgililer katıldı.

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