BARÜ'nün projesiyle diyabet tanısına yönelik enzim yerli olarak üretilecek

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen projesiyle diyabetin tanısına yönelik kullanılan kitlerdeki enzim yerli olarak üretilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Hastabaşı Glukoz Ölçüm Cihazlarında Kullanmak Üzere GDH Enziminin Rekombinant Olarak Biyoreaktör Sisteminde Üretimi" projesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı A Grubu Acil AR-GE Proje Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.



Yürütücülüğünü BARÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Doç. Dr. Dursun Kısa'nın yaptığı projede aynı bölümden Dr. Öğretim Üyesi Rizvan İmamoğlu ise araştırmacı olarak yer alacak.

Projenin yürütücüsü Kısa, çalışma ile GDH enziminin biyoreaktörde üretim optimizasyonu sağlanarak yüksek verimli üretiminin gerçekleştirileceğini belirtti.

Hastalığı tayin kitleri (Glukometre) için ithal olarak temin edilen enzimlerin BARÜ laboratuvarlarında üretileceğini aktaran Kısa, şunları kaydetti:



"Proje sonunda yerli olarak üretilen enzimlerin kullanıma girmesiyle milyonlarca lira ülke içerisinde kalacak. Yerli enzim çalışmaları, BARÜ'nün Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle başarıyla tamamladığı proje kapsamında kurulan laboratuvarda gerçekleştirilecek. BARÜ'nün altyapısını hazırladığı Biyokimya ve Rekombinant Enzim Üretimi Laboratuvarında ileri düzey çalışmalar yapılacak."

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun da yaptıkları çalışmalarla bilim dünyasına ve ülkenin geleceğine değer katma amacında olduklarını belirterek, "Her günün bir önceki günden daha iyi olması için tüm bileşenlerimizle birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda, bir yandan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba sarf ederken diğer yandan da akademik üretkenliğimizi her geçen gün daha iyi noktalara taşımak için gayret ediyoruz. Sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle üretkenliğimizi artırıyoruz, gelişiyoruz ve birlikte başarıyoruz." ifadelerini kullandı.









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