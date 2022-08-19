Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Bartın'da ziyaretlerde bulundu

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BARTIN (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bartın'da Bakanlık yatırımlarını inceledi, ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak merkeze bağlı Çiftlik köyünde girişimci İbrahim Aldıraklı tarafından 29 dekar alanda kurulan yaban mersini üretim bahçesini ziyaret eden Gizligider, bahçenin hasat dönemi açılışını gerçekleştirdi. Gizligider, Aldıraklı'dan bahçeyle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Bartın Valiliğini ziyaret eden Gizligider'e, Vali Nurtaç Arslan ve Bakanlık yetkilileri tarafından kentte sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Gizligider, Kozcağız Barajı ve geçen yıl meydana gelen selde zarar gören Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde de incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider'e ziyaretlerinde, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ve Bakanlık yetkilileri eşlik etti.

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