Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3 orman işletme görevlisi yaralandı

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BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde, şarampole devrilen araçta bulunan orman işletme şefi ile 2 orman muhafaza memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Sökü Orman İşletme Şefliği hizmet aracı, Zafer köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, İşletme Şefi Murat Ç. ile orman muhafaza memurları Mikail Ç. ve Ferdi B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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