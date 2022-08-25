Bartın'dan kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'dan kısa kısa

AA

Bartın'dan kısa kısa

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Karasu ve Terkehaliller köylerine gerçekleştirilen fındık ve silajlık mısır hasadı çalışmalarını inceledi.

Fındık bahçesindeki hasat çalışmalarına da katılan Arslan, hasat döneminin tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını beklediklerini söyledi.

Terkehaliller köyündeki silajlık mısır üreticilerini de ziyaret eden Arslan, ekili alanda incelemelerde bulunarak hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Arslan'a ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ve Orman İşletme Müdürü Temel Nadir eşlik etti.

- Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri temizlendi

Bartın Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması yaptı.

​​​​​​​Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, hatlarda çamur ve çakıl birikintilerini temizlediklerini belirterek, "Çalışmayla kentteki tüm kanal şebeke ağının çalışır vaziyette tutulmasını sağlıyoruz. Mahallelerimizde altyapıda yaşanan ve ileride yaşanabilecek sorunları kalıcı şekilde çözmek üzere kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerimizde son teknolojiyle donatılmış güçlü bir vakum kapasitesi olan kanal açma aracıyla başlattığımız çalışmalar sürüyor. Çalışma sırasıyla diğer mahallelerimizde sürecek." ifadelerinini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasra'da temel kazısında rastlanılan tarihi kalıntılar, gün yüzüne çıkarılacak
YEREL HABERLER Amasra'da temel kazısında rastlanılan tarihi ...
Amasra'da anıtsal yapı ortaya çıkarılacak
YEREL HABERLER Amasra'da anıtsal yapı ortaya çıkarılacak
Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3 orman işletme görevlisi yaralandı
YEREL HABERLER Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3 orman ...
Bartın'da Orman İşletme Şefliğine ait kamyonet devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bartın'da Orman İşletme Şefliğine ait kamyonet ...
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, partisinin Bartın il başkanlığında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, partisinin Bartın il ...
Bakan Bozdağ: Kira ve konut ihtilaflarına da ara buluculuk getiriyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Kira ve konut ihtilaflarına da ara ...
Bakan Bozdağ: Kira ve konut ihtilaflarına da ara buluculuk getiriyoruz
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Kira ve konut ihtilaflarına da ara ...
Bartın Adalet Sarayı açıldı
YEREL HABERLER Bartın Adalet Sarayı açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.