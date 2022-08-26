Bartın'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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BARTIN (AA) - Bartın'da sosyal medyada tuzağa düşürdükleri kişilerin fotoğraflarını çekip şantaj ve tehditle para aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bartın Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kişilerin fotoğraf ve görüntülerini çekip şantaj ve tehditle para aldıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Bartın ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte temmuz ayında bir gazetecinin darbedilmesi olayına da karıştıkları belirlenen şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1'ine adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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