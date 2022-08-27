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Bartın'da "Genç İstihdam" projesi eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi

AA

Bartın'da Kalkınma Ajansları 2022-2023 "Genç İstihdam" teması kapsamında gerçekleştirilen "Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği ve Otonom Sera Sistemleri Eğitimi" ile "Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitimi" tamamlandı.

Bartın'da "Genç İstihdam" projesi eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi

BARTIN (AA) - Bartın'da Kalkınma Ajansları 2022-2023 "Genç İstihdam" teması kapsamında gerçekleştirilen "Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği ve Otonom Sera Sistemleri Eğitimi" ile "Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitimi" tamamlandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğinde düzenlenen eğitimlerin ardından başarılı olan kursiyerlere Bartın Valiliği 12 Divan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törenle sertifikaları verildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, kentin hem örtü altı sebze yetiştiriciliği hem de tıbbi aromatik bitkiler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Örtü altı sebze yetiştiriciliği ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği alanlarında BAKKA ile Bartın Üniversitemiz iş birliğinde düzenlenen eğitimleri almış olan kursiyerlerimizin devlet destekleri ve sübvansiyonlu kredi imkanları hakkında yeterli bilgiyi almaları ve ülkemize değer katacak girişimlere ve yatırımlara imza atmaları önem arz etmektedir." açıklamasında bulundu.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da gençlerin istihdamını artırmak ve onların iş gücü piyasasına uyumlarını desteklemek amacıyla düzenlenen eğitimlere büyük önem verdiklerini belirtti.

Uzun, iş gücü piyasasında özel olarak korunması ve teşvik edilmesi gereken gençlerin aktif olarak desteklenmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu noktada üniversitemizin BAKKA iş birliğiyle gerçekleştirdiği eğitimlerde kursiyerlerimizin bilgi ve becerilerin geliştirilmesinde destekler sağlanmış, sürece motive olmaları için bilgiler verilmiştir. Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarımızı da kapsayan gayretlerimizle bulunduğumuz yerden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkılar sunuyoruz. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde geleceğimize değer katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene, BAKKA Genel Sekreteri Lütfi Altınsu, Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder, İŞKUR İl Müdürü Ali Solak ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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