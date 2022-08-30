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Amasra'da taş kömürü üretiminde kullanılacak mekanizasyon sistemi Bartın'a ulaştı

AA

Amasra'da taş kömürü üretiminde kullanılacak mekanizasyon sistemi Bartın'a ulaştı

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) B sahasında kömür çıkarma çalışmalarını sürdüren şirketin üretimde kullanacağı mekanizasyon sistemi, gemiyle kente ulaştırıldı.

Norveç'ten gelen ve Bartın Limanı'na yanaşan gemideki malzemeler, tırlarla Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı köyündeki tesislere taşınacak.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ile Hattat Enerji ve Maden AŞ Başkan Yardımcısı İlyas Börekçi, limanı ziyaret ederek yükleme ve boşaltma çalışmalarını inceledi.

Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kesin olarak tespit edilen 1,5 milyar ton taş kömürü rezervi olduğunu, bunun 1 milyar tonunun Zonguldak, 500 milyon tonunun da Bartın ve Amasra çevresinde olduğunu söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumunun Amasra A Sahası'nda üretimine devam ettiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"B Sahası'nda da rödevans yoluyla özel şirketlere kiralama söz konusu oldu. Özel şirketin hazırlık çalışması da uzun zamandır devam ediyor. 3 kuyu 8 metre çapında, 800 metre derinliğinde, biri Tarlaağzı'nda, biri Kazpınarı'nda, biri Amasra merkezde açılmıştı. Bunların galerileri sürülmüştü ve kömür çıkarmaya hazır hale yavaş yavaş gelinmişti. Şimdi bu ekipmanlarla beraber inşallah bunların kurulumundan sonra kömür üretimine başlandığında, Türkiye'nin yerli kömürü ülkemiz ekonomisine kazandırılmış olacak. Bartın'ımız için istihdam anlamında da önemli fayda sağlamış olacak."

Bir ülkenin üretip, yerli kaynaklarını devreye aldığında zenginleşeceğini ifade eden Tunç, "Ama bir ülke sadece faizden, paradan para kazananların ülkesi olursa o ülkede üretim olmaz, işsizlik olur. O yüzden Cumhurbaşkanı'mızın da sürekli tekrarladığı, üretimi durdurmayacağız." diye konuştu.

Tunç, firmanın yerin binlerce metre altına ekipmanları yerleştirerek kömür çıkaracağını belirterek, "Bunlar kolay işler değil. Hem işçi hem yatırımcı açısından kolay değil. Bu zorlukları başaran herkese elbette destek olmanın gayretinde olacağız." dedi.

- "2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağız"

Börekçi de yatırımlarının Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük taş kömürü yatırımı olduğunu söyledi.

Uzun süredir Amasra'da faaliyet gösterdiklerini dile getiren Börekçi, "Bu gelen ekipmanlarla birlikte aslında yatırımımızın üretime başlama açısından son aşamasındayız. İlk aşamada 5 milyon ton kömür üretimi gerçekleştireceğiz. Daha sonra alacağımız yeni ekipmanlarla üretimi 10 milyon tona kadar çıkartacağız. Tam kapasiteye ulaştığımızda 2 bin 500 kişiye burada istihdam sağlayacağız." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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