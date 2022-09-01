Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN (AA) - Zonguldak-Bartın yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Bartın yönünde seyreden R.A. idaresindeki 50 DK 195 plakalı yolcu otobüsü, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı İhsanoğlu köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Şoför ve muavinin dışında 15 kişinin bulunduğu otobüste 4 yolcu yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.