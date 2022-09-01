Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı

BARTIN (AA) - Zonguldak-Bartın yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Bartın yönünde seyreden R.A. idaresindeki 50 DK 195 plakalı yolcu otobüsü, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı İhsanoğlu köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Şoför ve muavinin dışında 15 kişinin bulunduğu otobüste 4 yolcu yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.