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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

AA

Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde sahildeki kafede çıkan ve bitişikteki kafe ile 3 büfeye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kum Mahallesi Turgut Işık Caddesi'nde sahilde hizmet veren kafenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla yayılan alevler bitişikteki kafe ve 3 büfeye de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Amasra ile Bartın Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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