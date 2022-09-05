Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

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BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde sahildeki kafede çıkan ve bitişikteki kafe ile 3 büfeye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kum Mahallesi Turgut Işık Caddesi'nde sahilde hizmet veren kafenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla yayılan alevler bitişikteki kafe ve 3 büfeye de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Amasra ile Bartın Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi.

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