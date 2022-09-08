Bartın'da Halk Sağlığı Haftası etkinliği yapıldı

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BARTIN (AA) - Bartın İl Sağlık Müdürlüğünce, Halk Sağlığı Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Hafta kapsamında sağlık çalışanlarının katılımıyla Hükümet Caddesi'nde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Arap Camisi önünde kurulan stantta ise uzman sağlık personeli, vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümü ile beden kitle indeksi hesaplamasını yaptı.

Hipertansiyon, diyabet, obezite gibi hastalıklara ilişkin bilgilerin verildiği etkinlikte, vatandaşlara kalem, şapka ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı, keman dinletisi sunuldu.

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