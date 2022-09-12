BARÜ 5. Ar-Ge Proje Pazarı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversite-kamu-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan 5. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine, 'Benim de bir fikrim var' diyen herkesi davet ediyoruz." dedi.

Üniversitenin, bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirdiği "Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliği başvurularının alınmaya başlanması dolayısıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

BARÜ Kutlubey Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Uzun, ülkenin öz potansiyelini kullanarak bilim ve teknoloji temelli bir kalkınma anlayışına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdikleri organizasyonda bugüne kadar ülkenin dört bir yanından yüzlerce kişinin bir araya geldiğini söyledi.

Gelecek hedeflere katkı sunmayı gaye edinen lise ve üniversitelerden öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve girişimciler başta olmak üzere "Benim de bir fikrim var" diyenlerin Bartın Üniversitesi çatısı altında buluştuğunu aktaran Uzun, "Yerli ve milli olana güveniyor, geleceğimizi inşa ve ihya edecek olan gençlerimize inanıyoruz. Üniversite-kamu-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan 5. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine, 'Benim de bir fikrim var' diyen herkesi davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Rektör Uzun, üniversite olarak sürdürülebilir bir gelişim ile geleceğe kararlı adımlarla yürümeye devam ettiklerini de anlattı.

Toplantıya, BARÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. Sedat Yazıcı ve Prof. Dr. Sevim Çelik, Genel Sekreter Doç. Dr. Said Ceyhan ile Ar-Ge Proje Pazarı Düzenleme Kurulu Üyeleri katıldı.







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