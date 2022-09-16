BARÜ ile Ürdün Zarqa Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

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BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Ürdün Zarqa Üniversitesi arasında akademik iş birliği ve uluslararası hareketlilikleri içeren protokol imzalandı.

Ürdün Zarqa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nidal Al-Ramahi, Zarqa Eğitim ve Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmoud Abu Shaira, Zarqa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anas Al-Khalayleh ve Dr. Mohammad Thalji Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Rektör Uzun ile birlikte BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Erasmus Kurum Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ahmet Yirmibeş ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmud Kaddum'un yer aldığı ziyarette ortak yapılabilecekler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İki üniversite arasında akademik iş birliğiyle birlikte uluslararası hareketliliği içeren protokolün imzalandığı ziyarette, ortak proje çalışmaları ve BARÜ'nün "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanında yapılabilecekler üzerinde fikir birliğine varıldı.

Rektör Uzun, iki üniversite arasında imzalanan protokolden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Uluslararasılaşma noktasında gösterdiğimiz gayretlerle geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Bir yandan öğrencilerimize iyi bir kariyer kazandırmak, eğitim ve araştırma kalitesini geliştirmek amacıyla önemli çalışmalar yaparken, diğer yandan paydaşlarımızla birlikte bilimsel kalkınma dinamiklerini harekete geçirme konusunda çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.





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