Bartın'da jandarma şehit annesinin fındıklarını topladı

BARTIN (AA) - Bartın'da yaşayan şehit annesi Zühre Demiroğlu, bahçesindeki fındıkları toplayarak kendisine teslim eden jandarma ekiplerine minnettarlık duyuyor.

Jandarma ekipleri, İstanbul'da 34 yıl önce şehit düşen Engin Demiroğlu'nun Aladağ Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki annesi Zühre Demiroğlu'nu 18 Eylül'de ziyaret etti.

Ziyarette Zühre ninenin bahçesindeki fındıkları toplayabilecek kimsesi olmadığını öğrenen jandarma ekipleri, harekete geçti.

Fındıklarını toplamak için evinden aldıkları Demiroğlu ile Ulugeçitkadı köyüne giden 20 kişilik jandarma personeli, 2 gün boyunca fındık topladı. Ekiplerin topladıkları fındıkları teslim ettiği Zühre nine, duygulu anlar yaşadı.

Demiroğlu'nun mutluluğu yüzünden okunurken, jandarma ekipleri kendisiyle sohbet etti.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan jandarma ekiplerinin fındık toplama görüntüleri, beğeni topladı.

- "Onlar fındık toplarken dünyalar benim oldu"

Zühre Demiroğlu, AA muhabirine, oğlunun 21 yaşındayken görev yeri olan İstanbul'da 27 Nisan 1988'de şehit düştüğünü, adının kendisinin de mezun olduğu Ulugeçitkadı köyündeki ilkokula verildiğini söyledi.

Eşi Yaşar Demiroğlu'nun da 40 yıl önce vefat ettiğini, yaşamını tek başına sürdürdüğünü anlatan Demiroğlu, şöyle devam etti:

"Köyde yalnız yaşıyordum ve bir süre sonra Bartın'a kızımın yanına geldim. Köyde fındıklarım vardı, evime ziyarete gelen jandarma komutanına fındıklarımı toplayamadığımı söyledim. Komutan da 'Ben senin fındıklarını toplatacağım merak etme.' dedi. Allah komutanımdan, devletimizden, milletimizden, askerimizden bin kere razı olsun. Fındıkların diplerini de temizlediler. 'Önümüzdeki yıl yine yaparız.' dediler. Çok sevinçliyim, beni çok sevindirdiler. Allah çok razı olsun onlardan. Dağ gibi kurumuş otları da temizlediler, ben imkanı yok toplayamazdım. Çok fındık olsaydı onlara da çuvalla verecektim hepsine de ama almadılar, 'Biz toplarken yedik.' dediler."

Demiroğlu, jandarmanın duyarlı davranışından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Jandarma, komutan onların hepsi benim yavrularım. Beni çok mutlu ettiler, onlar fındık toplarken dünyalar benim oldu. Bir yerlerine bir şey olmasın, çoluğuna çocuğuna. Allah'ım acı göstermesin hiç. Askerleri görünce içim gitti, oğlumu görmüş gibi oldum, çok sevindim. Oğlumun mezarını da temizlemişler. Çok sevindim çok." diye konuştu.





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