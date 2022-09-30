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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizm ilçesi Amasra 1 milyon ziyaretçi hedefini aştı

AA

Turizm ilçesi Amasra 1 milyon ziyaretçi hedefini aştı

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın'ın tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mutfak kültürüyle de ünlü 6 bin nüfuslu Amasra ilçesi, 1 milyon ziyaretçi hedefine yıl bitmeden ulaştı.

"Sesamos" adıyla milattan önce 12'nci yüzyılda Fenikelilerin kıyılar boyunca oluşturduğu kolonilerle kurulan, Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, güneş, kum ve deniz üçlüsüne eklediği kültürel değerleriyle öne çıkıyor.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen ilçe, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesinin tamamlanmasıyla ilçe, deniz yoluyla gelen yabancı turistleri de ağırlamaya başladı.

İlçeyi 9 ayda, otel ve pansiyon kayıtlarına göre 243 bin konaklamalı, araç giriş çıkış verilerine göre 900 bin günübirlikçi ile kruvaziyer gemilerle 1972 kişi olmak üzere 1 milyon 144 bin 972 turist ziyaret etti.

- "Amasra her mevsim kendine has güzellikler sunuyor"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, ilçenin tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Karadeniz'in önemli turistik alanları arasında yer alan Amasra'da turizm çeşitliliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çakır, şöyle devam etti:

"Amasra için aslında Karadeniz'in vitrini diyebiliriz, Allah vergisi şanslı bir bölge. Sadece denizi, kumu, güneşiyle değil, tarihi değerleri, Kuş Kayası Yol Anıtı, UNESCO Miras Listesi'ne aday olmamızı sağlayan kalesi, yer altından çıkan yeni tarihi değerlerimizle ve gastronomi değerleriyle oldukça şanslı. Misafirlerimiz, turistlerimiz de bu şansı değerlendiriyor. Amasra olarak bu sene 1 milyon ziyaretçi hedefini bulduk, geçiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanan ve belediye olarak üst yapısını bitirdiğimiz limana yolcu gemilerimiz gelmeye devam ediyor. Bu yılı 7 kurvaziyer turla tamamlamış olacağız. 2023 için şu an netleşen 13 turumuz var. Bu uluslararası turizmin hem bölgeye hem Amasra'ya katkılarıyla ziyaretçi sayımız ve kalitemiz de gittikçe artıyor."

Çakır, turist sayısının artmasının, insanların yaz aylarında çok sıcak olan güneyden daha serin kuzeyi tercih etmesinden kaynaklandığına işaret ederek, başta çevre iller ile Ankara ve İstanbul'un yanı sıra uluslararası ziyaretçileri de ağırladıklarını dile getirdi.

Bu yıl özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra ciddi yoğunluk yaşandığını anlatan Çakır, "Amasra, bu yaz sezonunda Ege'ye yaklaşan bir kalabalıkla beğenilen, tercih edilen bir kent kimliğini gittikçe büyütüyor. Amasra sadece yaz aylarında değil, her mevsim kendine has güzellikler sunuyor. Özellikle Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüne hakim ilçede ziyafet yapma imkanı buluyor." ifadelerini kullandı.


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