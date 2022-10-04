Ulus El Emeği Pazarı törenle hizmete girdi

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BARTIN (AA) - Ulus Belediyesince hayata geçirilen El Emeği Pazarı törenle hizmete açıldı.

Yöresel yiyeceklerin, ürünlerin ve eşyaların satışa sunulacağı pazarın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, pazarın ilçenin kültürel anlamda tanıtımına destek olacağını söyledi.



Devlet olarak üreten, imal eden herkesin yanında olduklarını aktaran Kılıç, "Bu tarz projelerle üretecinin destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun da pazarın haftanın her günü açık olması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Üreticinin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından pazarın açılışı gerçekleştirildi. Törene, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.



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