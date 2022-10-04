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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanı Balık, yeniden aday olduğunu açıkladı

AA

Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanı Balık, yeniden aday olduğunu açıkladı

BARTIN (AA) - Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, başkanlığa yeniden aday olduğunu duyurdu.

Balık, yazılı açıklamasında, iyi ve kötü günlerin yaşandığı 4 yıllık yönetim döneminde Bartın için çalışmaktan vazgeçmediklerini, üyelerin menfaati için her konuda ellerini taşın altına koyduklarını belirtti.

Salgın sürecinde tüm personelle tam zamanlı çalışmaya devam ettiklerini, üyelerin sorunlarını dinleyerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB), bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığına ilettiklerini aktaran Balık, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin bize ilettiği sorunların birçoğunun çözümleri, Cumhurbaşkanımızca açıklanan ekonomi destek paketlerinde yer aldı. Bu sayede odamız teminatı ile Bartın'daki sanayici ve tüccarlarımızın çok düşük faizlerle 30 milyon liraya yakın kredi kullanmasını sağladık. Üyelerimize daha kaliteli hizmet verebilmek adına odamızın fiziki yapısını ve hizmet kalitesini iyileştirdik. İlin en büyük sivil toplum kuruluşu olmanın vizyonuyla Bartın'a değer, il ekonomisine can katacak her projeye, her görüşe, her faaliyete sahip çıktık, öncü olduk. Bu anlayışla yeni dönemde memleketimize hizmet etmek amacıyla arkadaşlarımızla çıktığımız bu yolda üyelerimizin desteğiyle bir dönem daha Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. 22 Ekim Cumartesi günü organ seçimlerinde Bartın'ımıza, Bartın ekonomisine değer katmaya talibiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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