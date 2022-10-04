BARTIN (AA) - Amasra Belediyesi ve Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği tarafından 7. Bartın Bisiklet Festivali düzenlenecek.



Festival koordinatörü Mustafa Artar, AA muhabirine, 6 Ekim'de Amasra Cumhuriyet Meydanı'nda açılış töreni ve tur başlangıcıyla start alacak festivale ülke genelinden yaklaşık 200 bisikletlinin katılacağını söyledi.



Her yıl değişen bisiklet rotaları ile Bartın ve Amasra'nın alternatif turizm faaliyetlerine katkı, bisikletin gündelik yaşamın bir parçası olması için farkındalık çalışmalarına katkı ve sezon dışı düzenlenen organizasyonla yerel ekonomiye katkı sunmayı amaçladıklarını aktaran Artar, "Festival süresince gezilecek rotalarda başta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) kent genelinde bisiklet üzerinden geliştirmiş olduğu projeler ve bu projelerde ortaya koyduğu turizm destinasyonlarının yerinde test edilmesi de gerçekleşmiş olacaktır. Amasra Belediyesinin yanı sıra kamu kurumlarının da destekleriyle organize edeceğimiz festivalimizde Bartın'ın kıyı ve dağlık kesimlerinde zevkli sürüşlerle dostları buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

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