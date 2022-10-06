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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Valisi Arslan, Ulus'ta köyleri ziyaret etti

AA

Bartın Valisi Arslan, Ulus'ta köyleri ziyaret etti

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus ilçesine bağlı bazı köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yukarıdere, Çubukbeli, Köklü, Kozanlı, Aşağıçamlı ve Alıçlı köylerinde vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Arslan, muhtarlardan da köylerin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Köy ziyaretleri ile vatandaşlarla her fırsatta yan yana gelerek talepleri ve sorunları yerinde tespit ettiklerini aktaran Arslan, çözüm önerileri konusunda istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Arslan, ilgili kurum müdürlerine iletilen taleplerin değerlendirilmesi ve takip edilmesi için gereken talimatları verdiklerini de kaydetti.

Ziyaretlerde, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İl Jandarma Komutanı Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Genel Meclis üyesi Kadir Saraç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Ulus Orman İşletme Müdürü Recep Düşünmez ve kurum temsilcileri de hazır bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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