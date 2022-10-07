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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da konuştu:

AA

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da konuştu:

BARTIN (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin başörtüsü teklifine ilişkin, "Dolar 20 liraya, mazot 30 liraya yaklaşmış, millet geçinemiyor, yurt yok. Bunları konuşacağın yerde en iyi bildiği alana; türban konusuna, başörtüsü konusuna dalıyorsun. Yahu ekonomiyi, tencereyi, mutfağı konuşsana. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorsun." dedi.

Partisinin Bartın İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen İnce, ülkenin problemler içerisinde olduğunu savundu.

İnce, ülke sorunlarının konuşulması gerektiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bir anda ana muhalefet partisi genel başkanı çıkıyor, 'Başörtüsü için kanun çıkaralım diyor.' Neymiş, seçime yakın Erdoğan bunu gündeme getirecekmiş, 'Bak, kaybedersem tekrar başörtüsünü çıkartırlar size.' diyecekmiş. Onun elinden bu silahı almış. Peki sonra ne oldu? Erdoğan da meydan okudu; 'Hadi gel bunu, yasa yetmez anayasayla yapalım.' Ya sen bunu tahmin edemiyor musun? Bak arkasından ne getirecek; 'Laikliği çıkaralım.' diyecek. 'Devrim kanunlarını çıkaralım.' diyecek. Bunları da kabul edersen 'Türban takmak zorunlu olsun.' diyecek. Bu sefer bunu getirecek. Ortada böyle bir sorun yok, çözülmüş. Geçmişte sıkıntılar yaşanmış anladık ama bugün çözülmüş bu sorun. Toplum bunu kabul etmiş. Takan, takmayan birbirini kabul etmiş artık. Kimsenin zorladığı yok. Yani doları, mazotu, raftaki domatesi, süt içemeyen çocukları, kahvaltı yapmadan okula giden üniversite öğrencileri, yurt bulamayan öğrencileri konuşacağın yerde bir anda başörtüsü... Toplum ne yazık ki gerçek sorunları unuttu."

Eleştirilerini sürdüren İnce, "Dolar 20 liraya, mazot 30 liraya yaklaşmış, millet geçinemiyor, yurt yok. Bunları konuşacağın yerde en iyi bildiği alana; türban konusuna, başörtüsü konusuna dalıyorsun. Yahu ekonomiyi, tencereyi, mutfağı konuşsana. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorsun." dedi.

Daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret eden İnce, vatandaşlarla selamlaştı.

İnce, CHP'li olduğunu ifade eden bir vatandaşla diyaloğunda, "Ben 42 sene CHP'ye hizmet ettim. CHP'yle bir sorunum yok, CHP'lilerle sizlerle... Siz benim dostumsunuz ama tepedekilerle sorunum var. Benim tabanla bir sorunum yok." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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