Bartın'da 23. Hasan Bayrı Şiir Yarışması'nın kazananları belirlendi

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BARTIN (AA) - Bartın Belediyesi Uluslararası 25. Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 23. Hasan Bayrı Şiir Yarışması'nda birinci "Yunus'un Diliyle" isimli şiiriyle İbrahim Şaşma oldu.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bartınlı şair Hasan Bayrı'nın isminin yaşatılması amacıyla 1998'den bu yana kentte şiir yarışması düzenleniyor.



Bu yıl Uluslararası 25. Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya, 54 kişi 114 şiirle katıldı.

Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda Karaman'dan "Yunus'un Diliyle" isimli şiiriyle katılan İbrahim Şaşma yarışmanın birincisi oldu.



Yarışmada ikincilik ödülünü Ankara'dan Metin İpek "Münzeviler Kahvesi", üçüncülük ödülünü Ankara'dan Halil İbrahim Durdu "19'un Matemi", mansiyon ödülünü ise İzmir'den Erdinç Doğu "Düşler Ülkesi" isimli şiirleriyle kazandı.



Ödüller, 18 Ekim'de kitap fuarının açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

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