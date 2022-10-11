Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN (AA) - Yağışlarda suyun denize daha kolay deşarj edilmesi ve taşkın riskinin önlenmesi amacıyla, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda genişletme çalışması başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait iş makineleriyle çalışmalar, Gecen Mahallesi terminal mevkisinde yürütülüyor.

Irmak yatağının daraldığı yaklaşık 1 kilometrelik noktada yürütülen genişletme ve taş tahkimat çalışmalarının 2 ay sürmesi bekleniyor.

Bartın'da 27 Haziran'da etkili olan sağanak sonrası, kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'nın farklı noktalarında taşkınlar meydana gelmiş, sel nedeniyle birçok iş yeri ile bazı binaların bodrum katları sular altında kalmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.