Amasra beşinci kruvaziyer gemisini ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra beşinci kruvaziyer gemisini ağırladı

AA

Amasra beşinci kruvaziyer gemisini ağırladı

BARTIN (AA) - Bartın'ın tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mutfak kültürüyle de ünlü Amasra ilçesine gelen beşinci kruvaziyer gemisi, limana demir attı.

Koyları, tertemiz kumu, az dalgalı denizi ve tabiatla bütünleşen güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken ilçede, "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatı, yüzde 95 oranında tamamlandı.

Teknik altyapının da tamamlanmasıyla ilk yolcu gemisi "Astoria Grande"yi ağustosta ağırlayan ilçeye, beşinci kez kruvaziyer gemisi yanaştı.

Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen, 613 yolcu ve 448 personel taşıyan kruvaziyer gemisinin yolcularını, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Turistler, kentin en çok tercih edilen mekanları arasında yer alan Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçirdi.

Burada fotoğraf çektiren Rus turistlerden bir kısmı, tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin akşam saatlerinde Sinop'a gitmek üzere hareket edeceği öğrenildi.

Öte yandan 3 Ağustos'ta 327, 14 Eylül'de 779, 28 Eylül'de 843 ve 5 Ekim'de 796 yolcusuyla Amasra'ya demir atan "Astoria Grande" ile toplam 3 bin 358 Rus turist tarihi ilçeyi ziyaret etmiş oldu.

- İlçe esnafı memnun

İlçede özellikle Çekiciler Çarşısı ve balıkçı lokantalarında hareketlilik gözlenirken, esnaf da hareketlilikten payını alıyor.

Lokum satışı yapan Abdurrahman Araz, gazetecilere, hareketli bir yaz sezonunu geride bıraktıklarını, yoğunluğun azalmasıyla Rus yolcu gemilerinin gelmeye başladığını söyledi.

İlçede güzel bir hareketlilik yaşandığını ifade eden Araz, "Rus gemisinin gelmesi sadece bizim değil, tüm esnafın işine yaradı. Çok iyi bir sezonla kapanış yapacağız. Burada en çok merak ettikleri şey de Türk lokumu oluyor. Böyle devam ederse de işlerimiz güzel olur." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)AMASRA&#039;YA KRUVAZİYER İLE 3 AYDA 3 BİN 358 TURİST
YEREL HABERLER (Görüntülü)AMASRA'YA KRUVAZİYER İLE 3 AYDA 3 BİN ...
Amasra'ya kruvaziyer ile 3 ayda 3 bin 358 turist
YEREL HABERLER Amasra'ya kruvaziyer ile 3 ayda 3 bin 358 turist
(Görüntülü)BARTIN&#039;DA IRMAK YATAĞI GENİŞLETİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)BARTIN'DA IRMAK YATAĞI GENİŞLETİLİYOR
Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor
YEREL HABERLER Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı ...
Bartın açıklarında 7 hortum
YEREL HABERLER Bartın açıklarında 7 hortum
Bartın'da 23. Hasan Bayrı Şiir Yarışması'nın kazananları belirlendi
YEREL HABERLER Bartın'da 23. Hasan Bayrı Şiir Yarışması'nın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.