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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti

AA

Bartın'da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle az miktarda balık avlanması tezgahlardaki fiyatları artırdı.

Karadeniz'e açılan balıkçılar, soğuk hava, yağış ve rüzgar sebebiyle Amasra Limanı'na az miktarda palamut avlayarak döndü.

Tezgahlarda istenilen miktarda balık bulunmaması fiyatların yükselmesine neden oldu.

Geçen günlerde tezgahlarda tanesi 20 liraya satılan iri palamudun fiyatı 60 liraya çıktı.

- "Havaların düzelmesiyle aynı bolluğu tekrar yaşamayı umuyoruz"

Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan, AA muhabirine, balık sezonunun başlamasıyla balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü, binlerce kasa balıkla limana döndüklerini söyledi.

Rüzgar ve soğuk hava nedeniyle teknelerin bugünlerde boş döndüğünü anlatan Orhan, "Yaklaşık 10 gündür havanın rüzgarlı ve soğuk olması nedeniyle balıkçılar bekledikleri avı yapamıyor, bu da fiyatların yükselmesine neden oluyor. Havaların düzelmesiyle aynı bolluğu tekrar yaşamayı umuyoruz." dedi.

Balıkçı Reha Kavcı da havaların soğuk geçmesi nedeniyle 1 haftadır balık avında azalma söz konusu olduğunu dile getirdi.

Balık azlığının fiyatları da ciddi derecede etkilediğini ifade eden Kavcı, "Bolluk zamanında 6 tanesini 100 liraya sattığımız palamudun tanesini bugün 50 liraya satıyoruz. En büyük boy da 60 lira. Denizde balık var, hava müsaade ederse balık tekrar bollaşır, vatandaş da ucuz balık yer. Şu an yine bol olmasa da barbun ve mezgit çıkıyor. Mezgitin kilosu 50, barbunun da kilosu iriliğine göre 70 ila 100 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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