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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'dan kısa kısa

AA

Bartın'dan kısa kısa

BARTIN (AA) - Bartın Belediyesi tarafından bazı sokaklarda asfalt çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, fen işleri müdürlüğü ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Akın, "Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsü Durağı'nda gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra Şehit Cem Kanbur Sokak'ta hasar gören noktalar sıcak asfalt ile düzenlendi. Çalışmaları kısa sürede tamamlayarak, halkımıza sorunsuz ulaşım imkanı sağlamış olduk. Görev alan personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

- Belediye Başkanı Akın, esnafları ziyaret etti

Belediye Başkanı Cemal Akın, Orduyeri Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık ile esnafların talep ve önerilerini dinleyen Akın, karşılaştığı vatandaşlarla da selamlaşarak sohbet etti.

Mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Akın, göreve geldiklerinden bu yana kentteki esnafı her fırsatta ziyaret edip talep ve önerilerini dinlediklerini söyledi.

Akın, "Bu şekilde memleketimize en etkili ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın düşünceleri bizim için çok kıymetli. Onların düşünceleri doğrultusunda çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza misafirperverlikleri ve kıymetli düşünceleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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