BARÜ'den 8 akademisyen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı

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BARTIN (AA) - Stanford Üniversitesinin her yıl gerçekleştirdiği ve dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Bartın Üniversitesinden (BARÜ) 8 isim yer buldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesinin her yıl dünyanın en etkili bilim insanlarını sıraladığı liste, Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı.

"Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" olarak iki farklı kategorinin yer aldığı listede nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

Bir yıl öncesine ait verilerin göz önüne alındığı listede dünya genelinde 200 bini aşkın bilim insanı değerlendirildi. 2020'de 2, 2021'de 6 isim ile listede yer alan Bartın Üniversitesinden (BARÜ) son yayımlanan listeye 8 isim girmeyi başardı.

Yayımlanan listede BARÜ Fen Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. Murat Rakap, Doç. Dr. Ramazan Yılmaz ile Doç. Dr. Parham Taslimi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Prof. Dr. Osman Gençel, Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı, Doç. Dr. Azmi Erdoğan ile Dr. Öğretim Üyesi Shashanka Rajendrachari yer aldı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, her alanda gösterdikleri başarılarla geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak her geçen gün daha iyi olabilmek adına var gücümüzle çalışmaktayız. Üniversitemizde uygulamaya koyduğumuz bilimsel verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri neticesinde ulusal ve uluslararası anlamda adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz. 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde Üniversitemizden yer alan isimlerin sayısını bu yıl da artırmayı başardık. Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine girmeye hak kazanan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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