Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı:

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BARTIN (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.



Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Nurtaç Arslan, patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisiyle görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu." diye konuştu.

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