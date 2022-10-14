İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı:

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı:

BARTIN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti." dedi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, gazetecilere, olayın saat 18.15 civarında meydana geldiğini, patlamanın akabinde gerek bölgedeki gerekse çevreden gelen tahlisiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.

Türkiye'de bu konuda yetkin olan tüm arama ve kurtarma ekiplerinin yola çıktığını aktaran Soylu, "Buraya kimisi intikal etti. Teknik bütün arkadaşlarımız ve bu konuya vakıf olan bütün arkadaşlarımız, çalışmalarını burada sürdürüyor. Vali Hanım, olayın başından itibaren tüm arkadaşlarımızla birlikte arama kurtarmaya nezaret ediyor." diye konuştu.

Soylu, 2 ambulans uçağın Zonguldak'taki havalimanına intikal ettirildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sahra hastanesi oluşturuluyor ve ambulanslarla birlikte de Bartın'daki hastaneye de intikal ettiriliyor. Hakikaten çok üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi de paylaşmaktan büyük üzüntü duyduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı kendisi, patlamadan hemen sonra üst kotta olanlar çıktılar. Bir kısmı kurtarıldılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 7 kardeşimiz de şu anda hastaneye intikal halinde. 3 kardeşimiz yoğun bakımda."

Bakan Soylu, yaralıların tedavi altında olduğunu, bazı yaralıların İstanbul'a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını anlatarak, "Öncelikle aşağıda büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Arama kurtarma yapan ekiplerimizin ve tahlisiye yapan ekiplerimizin yardımcısı olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Aileler burada, onlara da bilgi vermeye çalışıyoruz. Elde ettiğimiz bütün bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Vatandaşlarımız farklı bilgilere itibar etmesinler"

Çalışmalara ilişkin bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde paylaşacaklarını söyleyen Soylu, vatandaşlardan farklı bilgilere itibar etmemelerini istedi. Soylu, şunları kaydetti:

"Bu vardiyada çalışan kardeşimizin sayısı 110. Riskli bölgede, yani eksi 300-350 kotta çalışan kardeşimizin sayısı 49. 110 da dahil olmak üzere içeriden çıkarılan, kendisi çıkanlar var, çıkarılanlar var, hastaneye intikal eden toplam sayı 21, 7 kişi de yolda, 28. Bu 21 kardeşimizin şu anda 14'ü hayatını kaybetmiş durumda."

Soylu, arama kurtarma yapan ekiplerin güzel ve umutlu haberler vermesini temenni ederek, "Bütün duamız, niyazımız odur. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun." dedi.

Bir soru üzerine Soylu, üst kotlarda bulunan 110 kişiden bir bölümünün sağ salim çıkarıldığını belirterek, "Ama aşağıdaki 49 kişinin olduğu alanda hala tahlisiye ekipleri o alana müdahale etmeye çalışıyor. O alandan çıkardıklarımız var, çıkaramadıklarımız var. Bu konudaki tüm detaylı bilgileri her saat başı sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmasında 70'in üzerinde görevlinin bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasra'da maden ocağında patlama: 14 ölü, 14 yaralı (17)
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağında patlama: 14 ölü, 14 yaralı ...
(Görüntülü) BARTIN&#039;IN AMASRA İLÇESİNDE MADEN OCAĞINDA PATLAMA (EKK GÖRÜNTÜLER )
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE MADEN ...
(Görüntülü) AMASRA&#039;DAKİ MADEN OCAĞI PATLAMASI SONRASINDA OLAY YERİ GÖRÜNTÜSÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AMASRA'DAKİ MADEN OCAĞI PATLAMASI ...
(Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ YAŞANAN FACİADAN SONRA, OLAY YERİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ YAŞANAN FACİADAN SONRA, ...
Amasra'da maden ocağında patlama: 14 ölü, 14 yaralı (16)
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağında patlama: 14 ölü, 14 yaralı ...
Amasra'da maden ocağında patlama: 14 ölü, 14 yaralı (15)
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağında patlama: 14 ölü, 14 yaralı ...
(Görüntülü) BARTIN&#039;IN AMASRA İLÇESİNDE MADEN OCAĞINDA PATLAMA (YENİ EK GÖRÜNTÜLER)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE MADEN ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU VE DÖNMEZ AMASRA&#039;DA OLAY YERİNDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU VE DÖNMEZ AMASRA'DA ...
Amasra'da maden ocağında patlama: 14 ölü, 14 yaralı (14)
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağında patlama: 14 ölü, 14 yaralı ...
Amasra'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı (13)
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı ...
(Görüntülü) AMASRA&#039;DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 2 ÖLÜ, 20 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AMASRA'DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 2 ...
(Görüntülü) AMASRA&#039;DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA (EK GÖRÜNTÜLER 3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) AMASRA'DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA ...
(Görüntülü) AMASRA&#039;DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA (EK GÖRÜNTÜLER YENİ)
YEREL HABERLER (Görüntülü) AMASRA'DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA ...
Amasra'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı (12)
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı ...
Amasra'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı (11)
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı ...
Amasra'da maden ocağında patlama: 12 yaralı (10)
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağında patlama: 12 yaralı (10)
Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (9)
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (9)
Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (8)
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (8)
(Görüntülü) BARTIN&#039;IN AMASRA İLÇESİNDE MADEN OCAĞINDA PATLAMA (EK GÖRÜNTÜ)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE MADEN ...
Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (7)
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (7)
Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (6)
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (6)
Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (5)
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (5)
Bartın'da maden ocağındaki patlamada 12 kişi yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Bartın'da maden ocağındaki patlamada 12 kişi yaralı ...
(Görüntülü) VALİ ARSLAN&#039;DAN MADEN OCAĞI PATLAMASI AÇIKLAMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) VALİ ARSLAN'DAN MADEN OCAĞI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.