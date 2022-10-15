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İçişleri Bakanı Soylu'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama:

AA

İçişleri Bakanı Soylu'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama:

BARTIN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 40 olduğunu, bir işçiyle ilgili belirsizliğin sürdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile patlama sonrası arama kurtarma çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Madenciler, aileleri ve Türkiye'de madencilik mesleğini yapan herkesin gözü, kulağı ve bütün kalbiyle Amasra'da olduğunu belirten Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer bütün kurumların seferber olduğunu söyledi.

Soylu, olayın yaşandığı saatten itibaren yapılan çalışmalarda yerin 300-350 metre altında büyük çaba sarf edildiğini söyledi.

- "26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık"

Olaydan sonra mümkün olduğunca kamuoyunu doğru bilgilendirmeye ve zamanında bilgilendirme yapmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, şu açıklamalarda bulundu:

"Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk. Yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz, arama kurtarmacılarımız, arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydu. Hepsine minnettarız. 40 madencimizi, 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık. 11 yaralımız da hastanelerde, 6'sı Sağlık Bakanlığımızın ambulanslarıyla İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 5'inin 3'ü Bartın Devlet Hastanesi, 2'si ise özel hastanede, biri taburcu oldu.

110 madencimizden 58 madencimizin de kimisi kendi imkanlarıyla, büyük bir bölümü de arama kurtarma sonucu arkadaşlarımızın gayretleriyle kurtarılmış oldu. Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. Şu anda hem orada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor hem de o belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar aşağıda da devam ediyor. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. 26 madencimizin kimliğini gece o saat itibarıyla ifade etmiştik. Biraz sonra da geri kalan 14 madencimizin, şehidimizin kimliğini kamuoyuyla paylaşacağız."

- "Sabaha kadar teşhis ve soruşturma çalışmaları sürdü"

Soylu, arama kurtarma çalışmalarının başından itibaren ailelerle olay yerinde ve hastanede olduklarına işaret ederek patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine, mesai arkadaşlarına ve tüm madencilere başsağlığı diledi.

Başsavcılığın sabaha kadar hem teşhis hem soruşturmayla ilgili bütün çalışmaları sürdürdüğünü bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Onlara da ayrıca burada teşekkür etmek isteriz. Allah razı olsun, kolaylaştırıcı işlemler ortaya koydular. Dün olay yaşandığı andan itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bazen saat başı, bazen yarım saat arayla, bazen kendilerinin aramasıyla, bazen de bizim bilgi vermemizle sürekli olarak bilgi arz ettik, bilgi verdik. Biraz sonra da hem olay yerinde bilgi almak hem de baş sağlığı dilemek ve taziyede bulunmak için kendileri Bartın'a intikal edecekler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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