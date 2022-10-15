Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Emrah Kaya, son yolculuğuna uğurlandı

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BARTIN (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Emrah Kaya'nın cenazesi toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Kaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kaman köyüne getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Kaya'nın cenazesi, köy mezarlığına götürüldü.

Maden işçisinin cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Kaya'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

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