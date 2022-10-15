İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu:

AA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu:

BARTIN (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese, madencilerimize, gönüllülerimize ve bütün ekiplere teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah, bir daha bu acıları yaşatmasın." dedi.

Beraberindeki heyetle maden ocağına gelerek incelemelerde bulunan Akşener, yetkililerden bilgi aldı. Akşener, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek "Allah, şehitlerimizi inşallah Peygamber Efendimize komşu kılsın. Allah onların şefaatlerinden ailelerini faydalandırsın." ifadesini kullandı.

Çok acı ve insanın yüreğini dağlayan bir hadisenin ardından buraya geldiklerini belirten Akşener, arama kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür etti. Akşener, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki fasılda şehitlerimizin ailelerini, bu ülkenin kurumsal yapısı, devleti, elbette onları yalnız bırakmayacaktır, ne lazımsa yapacaktır. Dün haber aldığımız andan itibaren Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz Bey'in başkanlığında Konya Milletvekilimiz Fahrettin Yokuş ve Ankara Milletvekilimiz İbrahim Halil Oral ile bir ekip kuruldu. Onlar gece geldiler buraya. Sabah da ben yola çıktım İstanbul'dan. Sakarya Milletvekilimiz Ümit Dikbayır, İstanbul İl Başkanımız ve yan şehirlerin il başkanıyla beraber buraya geldik. Cenazelerin teslim edildiği bazı ailelere taziyeye gittik. Şimdi de burayı gördük. Sizin aracılığınızla tekrar söylüyorum; arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese, madencilerimize, gönüllülerimize ve bütün ekiplere teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ailelerimize, milletimize tekrar sabır diliyorum, baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimize de inşallah Peygamber Efendimize komşu olmalarına dair en kalpten dualarımızı iletiyoruz. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'da maden faciası; Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama (10)
YEREL HABERLER Bartın'da maden faciası; Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ...
(Görüntülü)MADENDEKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLER İÇİN DUA OKUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)MADENDEKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN ...
(Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BARTIN&#039;DA
YEREL HABERLER (Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BARTIN'DA
(Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ MADEN İŞÇİSİNİN CENAZE NAMAZINA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ MADEN İŞÇİSİNİN CENAZE ...
(Görüntülü) MECLİS BAŞKANI ŞENTOP, MADEN OCAĞINDA PATLAMANIN OLDUĞU BÖLGEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) MECLİS BAŞKANI ŞENTOP, MADEN OCAĞINDA ...
Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden genç madencinin babası konuştu
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını ...
Bartın'da maden faciası; 1 madenci daha toprağa verildi (9)
YEREL HABERLER Bartın'da maden faciası; 1 madenci daha toprağa ...
(Görüntülü) ŞEHİT MADENCİLER SON YOLCULUĞA UĞURLANDILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT MADENCİLER SON YOLCULUĞA ...
(Görüntülü) ŞEHİT MADENCİ KARA, TOPRAĞA VERİLDİ ( EK GÖRÜNTÜ )
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT MADENCİ KARA, TOPRAĞA VERİLDİ ( EK ...
(Görüntülü) MADENDEKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLERDEN GERİYE BU FOTOĞRAFLAR KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MADENDEKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN ...
(Görüntülü) ŞEHİT MADENCİ KARA, TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT MADENCİ KARA, TOPRAĞA VERİLDİ
Bartın'da maden faciası; 2 madenci toprağa verildi /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bartın'da maden faciası; 2 madenci toprağa verildi ...
Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Emrah Kaya, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını ...
Bartın'da maden faciası; 2 madenci toprağa verildi (8)
YEREL HABERLER Bartın'da maden faciası; 2 madenci toprağa verildi ...
BBP Genel Başkanı Destici, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu:
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici, Amasra'da patlama yaşanan ...
Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını ...
Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Emrah Kaval, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden ...
Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden ...
Bartın'da maden faciası; Bakan Dönmez'den açıklama (7)
YEREL HABERLER Bartın'da maden faciası; Bakan Dönmez'den açıklama ...
Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu, 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu, 40 kişinin ...
İçişleri Bakanı Soylu'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu'dan Amasra'da maden ocağındaki ...
(Görüntülü) - MADEN OCAĞI PATLAMASI SONRASI AKRABA VE KOMŞULARINI ARIYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) - MADEN OCAĞI PATLAMASI SONRASI AKRABA VE ...
Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını ...
Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu, 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı (4)
YEREL HABERLER Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu, 40 kişinin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.