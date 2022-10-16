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Bakan Bozdağ'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama:

AA

Bakan Bozdağ'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama:

BARTIN (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamayla ilgili soruşturmayı 5 cumhuriyet savcısının yürüttüğünü belirterek, "Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır." dedi.

Patlamanın meydana geldiği maden ocağına gelen Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok büyük bir acı yaşandığını belirtti.

Herkesin çok üzüldüğünü vurgulayan Bozdağ, "Tabii ateş düştüğü yeri yakar. Yüreğimiz yanıyor. Bugün bu acıyı paylaşmak için Amasra'mıza geldim. Şehit olan 41 kardeşimize Cenabıhak'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yaralıların önemli bir kısmının taburcu edildiğini ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Çam ve Sakura'da (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi) yatan ve Bartın Hastanesinde olan bazı işçilerimiz dışında hastanede olan da kalmadı. İnşallah onlara da Rabbim şafi ismi şerifiyle şifa ihsan eder, sevdiklerine, ailelerine şifa bulmuş olarak kavuşurlar. Tabii bu kazaların olmaması en büyük dileğimizdir. Hükümetlerimiz bugüne kadar bu kazaların olmaması için ciddi tedbirler aldı, Enerji Bakanlığımız ve diğer yetkililer. Bu tedbirler bundan sonra da geliştirilerek uygulamaya devam edilecektir. Kazanın olduğu andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Enerji Bakanımız Fatih Bey başta olmak üzere İçişleri Bakanımız, Çalışma Bakanımız sürekli olay yerinde oldular. Kazanın arkasından içeride olan işçilerimizi sağ salim kurtarmak, onlara ulaşmak ve onları ailelerine kavuşturmak için uğraştılar. Bu arada AFAD'ımıza, Kızılay'ımıza, gönüllü çalışanlarımıza ve arama kurtarma faaliyetinde bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bugün sağ kurtulan işçilerimiz varsa elbette onların bu gayretleriyle oldu. Onlara gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."

Bozdağ, bu kazanın etkin bir şekilde soruşturulmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının adli tahkikatı başlattığını hatırlattı.

- "Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır"

Bozdağ, bu tahkikatın Amasra Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"İlk önce 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi ancak olayda hayatını kaybeden işçilerimizin çoğalması üzerine sayı 5'e çıkarıldı. Şu anda 5 cumhuriyet savcımız tahkikatı sürdürmektedir. Buradan kamuoyunun şunu açıkça ifade etmek isterim; bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa onların hepsinin cevabı bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç; maddi hakikati bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa bu kim veya kimlerden kaynaklanıyorsa hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız harekete geçmiştir. Hem adli tahkikat başlatmış hem adli tıptan görevlendirilen takviye uzmanlarla buradaki çalışmalar koordine edilmiştir. Onun için savcılığımıza ve ayrıca adli tıptan gelen arkadaşlarımıza da burada huzurlarınızda teşekkür ederim. Bundan sonra da bu tahkikatı biz de bütün Türkiye gibi yakından takip edeceğiz."

- "Maddi hakikat bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarılacak"

Adalet Bakanı Bozdağ, bölgede yürütülen çalışmalara değinerek, "Şu anda soğutma çalışmaları henüz bitmediği için içeride bir delil tespiti yapma imkanı henüz yok ancak bundan sonraki süreçte soruşturmanın gerekleri neyse bunların hepsi titizlikle yerine getirilecek ve maddi hakikat ifade ettiğim gibi bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarılacak. Herhangi bir ihmal, kusur veya başka da öngöremediğimiz sebep varsa bunlar tespit edilecek, ilgililer hakkında da gerekli hukuki işlemler yapılacaktır. Bu konuda kimsenin endişesi olmamasını buradan özellikle ifade etmek isterim. Bakanlık olarak bu süreci bütün Türkiye kamuoyu gibi yakından takip edeceğiz. Tekrar büyük geçmiş olsun diliyorum. Rabbim bir daha böyle kazaları, belaları aziz milletimize yaşatmasın diliyorum. Şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar Cenabıhak'tan temenni ediyorum. Büyük geçmiş olsun Amasra'mıza, Bartın'ımıza ve ülkemize." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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