AK Parti'li Keşir'den patlamada hayatını kaybeden madencilerin ailelerine taziye ziyareti

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BARTIN (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren Rıdvan Acet, Gökhan Mercan, Gürdal Serenli ve Mustafa Yıldırım'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Maden ocağına gelerek bir süre görevlilerle görüşen Keşir, çalışanlara kolaylıklar diledi.



Daha sonra Kökyol Mahallesi ve Makaracı köyünde maden işçileri Acet, Mercan, Serenli ve Yıldırım'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Keşir, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Keşir, patlamada hayatını kaybeden Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım ve Okan Akgül'ün Ahatlar köyünde düzenlenen cenaze törenine de katıldı.

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