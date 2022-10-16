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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Amasra'daki maden ocağında incelemelerde bulundu:

AA

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Amasra'daki maden ocağında incelemelerde bulundu:

BARTIN (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

Beraberindeki heyetle patlamanın yaşandığı maden ocağına gelen Babacan, gazetecilere, 41 madenciyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Madencilerin aileleriyle görüştüklerini belirten Babacan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Babacan, bu acıların tekrar yaşanmaması için çok iyi çalışılması gerektiğini dile getirerek, eksiklik ve ihmalin üzerine gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Bunun bağımsız denetimle yapılmasının önemine dikkati çeken Babacan, "Eğer olandan ders almazsak, olanlardan ders çıkarmazsak, Allah korusun kazalar, can kayıpları tekrar eder. Ülkemiz maden zengini bir ülke. Maden kaynaklarımızı kullanmamız, yer üzerine çıkarmamız, kuşkusuz ülkemizin değerleri açısından önemli ama bir canın maliyetle karşılaştırılması mümkün olmaz. Tedbir konusunda ne kadar maliyet gerekiyorsa, tedbirle ilgili ne gerekiyorsa bu harcanmalı ve tek bir kişinin canının korunacağı bir tedbir ve iş güvenliği sistemiyle bu madenlerimiz işletilmeli." dedi.

- "Maden kazalarından ders çıkarılmalı"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney de patlamanın meydana geldiği maden ocağına ayrı ayrı gelerek işçilerle görüştü.

Doğan Bekin, maden kazalarından ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, gerekli önlemlerinin alınarak Batı standartlarına göre işçilerin güvenliğinin sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Burada her türlü iyileştirme çalışmalarının yapılması ve bunlar sağlandıktan sonra bu ocakların işletmeye açılmasının zaruri olduğunu ifade eden Bekin, 41 canın burada ne yazık ki hayatını kaybettiğini anımsattı.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney ise ailelere başsağlığı dilemek için Zonguldak Eczacı Odası yetkilileriyle burada olduklarını belirterek, bugün yapılacak olan büyük mitinglerini patlama nedeniyle iptal ettiklerini aktardı.

Hazırlanan kumanyaları Türk Kızılay aracılığıyla buraya gönderdiklerini dile getiren Üney, hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

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