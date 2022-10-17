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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patlama yaşanan maden ocağına ilk ulaşan sağlık ekipleri yaşadıklarını anlattı

AA

Patlama yaşanan maden ocağına ilk ulaşan sağlık ekipleri yaşadıklarını anlattı

BARTIN (AA) - YÜCEL VELİOĞLU/ÖMER FARUK CEBECİ - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamanın ardından bölgeye ilk ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile sağlık ekipleri, yaşadıklarını anlattı.

Bartın Ambulans Servisi Başhekimi Gökhan Bedir, AA muhabirine, ilk ihbarın ardından 5. dakikada olay yerine ilk ambulansın intikal ettiğini söyledi.

İhbardan sonra 13. dakikada İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol ve Bartın Devlet Hastanesi Başhekimi Özkan Pulat ile koordine olarak bölgeye vardıklarını aktaran Bedir, ilk etapta 31, daha sonra 51 ambulansla olaya müdahale ettiklerini kaydetti.

Müdahalelerde 15 UMKE ekibinin de görev aldığını belirten Bedir, koordinasyonda hiçbir sıkıntı yaşanmaması için gayret gösterdiklerini, alanda ambulansı hiç eksik etmediklerini, çıkan işçilerin, hiçbir kaosa da meydan vermeden Bartın Devlet Hastanesine naklini sağladıklarını anlattı.

Maden işçilerinden bazılarında yanıklar olduğuna değinen Bedir, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın talimatıyla gelen uçak ambulansla yaralı vatandaşlarımızdan sevk olacakların İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi'ne naklini sağladık. Bu süreç, hastamızın madenden çıktığı andan itibaren 2 saatin altında bir süreç. Bu çok önemli bir detay." şeklinde konuştu.

Bedir, iki ambulans uçakla 6 hastanın İstanbul'a sevk edildiğini dile getirerek, "Burada olaya geldiğimizde hemen maden alanına inmek istedik çünkü ilk müdahalenin ne kadar erken olursa o kadar fayda göreceğini biliyoruz. İlk güvenli alan oluşturulduktan itibaren UMKE ekiplerimizi aşağıya yönlendirdik. Ekiplerimiz eksi 250 kotunda hastalarımıza müdahale ederek bize öyle teslim ettiler. Nakil sürecimiz, ilk andan itibaren bir sağlık tedbiri eşliğinde devam etti." ifadelerini kullandı.

UMKE ekiplerinin fedakarca görev yaparak maden sahasına indiğini kaydeden Bedir, bölgede acil müdahale merkezi olarak 4 sahra çadırı kurduklarını, burada ekiplerin yanı sıra fenalaşan vatandaşlara müdahale ettiklerini sözlerine ekledi.

- "Bir an önce hepsini çıkarmak istedik"

Bartın UMKE hemşiresi Uğur Dinç de ihbar yapıldıktan sonra çok kısa sürede madene intikal ettiklerini söyledi.

UMKE ekiplerinin bölgede hazırlandığını ve aşağı inme kararı alındığını belirten Dinç, "Tahlisiye ekipleriyle maden ocağına indik eksi 250 kotuna. İndikten sonra acil müdahale çantalarıyla olay yerine varmak için yaklaşık 3 kilometre yürüdük. Patlamanın olduğu yere giremedik. Bizim için güvenli bir bölge oluşturuldu. Getirilen yaralılara müdahaleyi orada yaptık. Triyajı orada yapıldı. Oradan asansörle çıkarıp ambulanslara teslim ettik." diye konuştu.

Dinç, ilk kez yerin altında, maden sahasında görev yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aşağı inmek zordu. Teorik olarak biz bunu biliyoruz ama pratik olarak böyle bir ortamda çalışmadım, benim için ilkti. Korku, heyecan, orada kalanları kurtarma duygularıyla indik aşağıya. Ekibin de üstün gayretiyle yaralılara müdahale ettik. Aşağısı karışıktı tabii, toz, yerler çamur ve bilmediğimiz bir ortam olduğu için zorlandık ama üstesinden geldik."

Farklı duygular yaşadıklarını aktaran Dinç, "Bir an önce hepsini çıkarmak istedik çünkü saatler ilerliyordu. Çıkarılıp müdahale edilmesi gerekiyordu. Orası da patlamadan dolayı tozlu bir ortamdı. Bekledik, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Zor bir ortamdı." diye konuştu.

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